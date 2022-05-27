На россии заявляют, что переговоры с Украиной находятся "на низком профиле", но не прекращены
Высказывания российских переговорщиков
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Глава комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом находятся "на низком профиле", но не прекращены, сообщает ТАСС.
"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - сказал Слуцкий.
По словам Слуцкого, сначала предложения РФ встречали поддержку со стороны украинской стороны, но затем Киев "откочевал назад".
Слуцкий также заявил, что "денацификацию" в Украине нельзя отмотать назад, а "военные преступники", как он называет защитников Украины, должны получить приговоры, "чтобы неонацизм не поднял голову".
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