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На россии заявляют, что переговоры с Украиной находятся "на низком профиле", но не прекращены

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Высказывания российских переговорщиков

На россии заявляют, что переговоры с Украиной находятся "на низком профиле", но не прекращены

Фото: facebook.com/beltanews / Автор неизвестен

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Глава комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом находятся "на низком профиле", но не прекращены, сообщает ТАСС.

"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - сказал Слуцкий.

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По словам Слуцкого, сначала предложения РФ встречали поддержку со стороны украинской стороны, но затем Киев "откочевал назад".

Слуцкий также заявил, что "денацификацию" в Украине нельзя отмотать назад, а "военные преступники", как он называет защитников Украины, должны получить приговоры, "чтобы неонацизм не поднял голову".

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В статье: война с Россией
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