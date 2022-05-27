Два депутата от КПРФ в Приморье выступили против войны в Украине - ВИДЕО

Двое депутатов законодательного собрания Приморского края от КПРФ во время заседания выступили против войны в Украине. После этого их лишили голоса, а в партии пообещали применить к ним "самые жесткие меры".

При обсуждении повестки дня член фракции КПРФ Леонид Васюкевич взял слово и неожиданно начал зачитывать обращение к президенту России с требованием немедленного вывода войск из Украины.

Как сообщает издание Vl.ru, Васюкевичу практически сразу отключили микрофон, но на видео можно частично разобрать его речь: "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране".

Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации", - заявил депутат.

В конце выступления Васюкевич зачитал четыре фамилии депутатов, которые подписались под обращением. Двое из них - Наталья Кочугова и Александр Сустов - сразу же заявили, что не делали этого.

Еще один - Геннадий Шульга - в конце выступления поаплодировал однопартийцу.

Читайте также Зеленский: Текущее наступление россиян на Донбассе может сделать регион просто безлюдным

Присутствовавший на заседании губернатор края Олег Кожемяко, который должен был выступить перед депутатами с ежегодным отчетом, тут же потребовал лишить Васюкевича и Шульгу слова и вывести из зала.

В итоге 25 депутатов из 45 проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу голоса на заседании.

Лидер фракции КПРФ в Приморском заксобрании Анатолий Долгачев не стал заступаться за коллег и назвал их действия "абсолютным демаршем".