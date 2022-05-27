Враг пытается развить наступление на Славянск - сводка Генштаба за 27 мая
Тяжелые бои на Донбассе продолжаются
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронтов по состоянию на 18:00 27-го мая.
На Сиверском направлении противник продолжает принимать меры по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения опрокидывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления.
На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не проводил, пытается удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских подразделений в направлении государственной границы.
В целях улучшения логистического обеспечения войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу.
На Славянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье. Кроме того, российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.
На Лиманском направлении враг пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброво. Также нанес авиаудар в районе Северска.
На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.
Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Проводил штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.
На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления. Обстреливает наши войска. Совершил неудачную попытку штурмовых действий в районе населенного пункта Любомировка.
В Херсонской области истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
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