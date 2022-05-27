Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, которые зарегистрированны в двух юрисдикциях, сообщает РБК.

Источники объясняют запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье (портфолио; там содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание). Запрос таких портфолио — стандартная процедура, указывает собеседник. Но недавно в Китае в нее были внесены корректировки.

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Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию. Но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

По словам, источника, сейчас требования по «чистоте» самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны, в частности, Турцию.

Напомним, что большая часть парка самолетов Boeing и Airbus находиласьв лизинге у российских перевозчиков. После начала войны в Украине авиастроительные гиганты потрнебовали вернуть свои лизинговые машины, однако россияне решили "национализировать", а попросту украсть воздушные суда.