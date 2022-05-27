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Нацполиция: В Одессе военнослужащий ТрО продал волонтерскую помощь для военных на 700 тыс. грн

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Нацполиция: В Одессе военнослужащий ТрО продал волонтерскую помощь для военных на 700 тыс. грн

Нацполиция

Новина українською

В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего территориальной обороны, продававшего полученную от волонтеров гуманитарную помощь.

Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.

"39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежилетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности. Впрочем, до военных формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал", - говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.

Правонарушителю объявлено подозрение по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи, совершенное в особо крупном размере во время военного положения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Нацполиция: В Одессе военнослужащий ТрО продал волонтерскую помощь для военных на 700 тыс. грн - изображение 1Нацполиция: В Одессе военнослужащий ТрО продал волонтерскую помощь для военных на 700 тыс. грн - изображение 2
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.05.2022 в 21:23
Пдрс
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gohoja (Тернополь)
27.05.2022 в 20:47
На передовую героя!
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