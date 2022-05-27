Нацполиция: В Одессе военнослужащий ТрО продал волонтерскую помощь для военных на 700 тыс. грн
Есть и такие случаи
Нацполиция
В Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего территориальной обороны, продававшего полученную от волонтеров гуманитарную помощь.
Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.
"39-летний мужчина безвозмездно получал со складов волонтерских центров для нужд армии дроны, квадрокоптеры, составляющие бронежилетов, наколенники, карематы, медицинские и другие принадлежности. Впрочем, до военных формирований гуманитарный груз не довозил, а по дороге сбывал", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение трех месяцев фигурант выручил на гуманитарке более 700 тысяч гривен.
Правонарушителю объявлено подозрение по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи, совершенное в особо крупном размере во время военного положения. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
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