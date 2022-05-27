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СМИ: путин заверил канцлера Австрии, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленных

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О мире, очевидно, пока речь не идет

СМИ: путин заверил канцлера Австрии, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Австрии Карл Негаммер после телефонного разговора с путиным заявил, что глава Кремля готов активизировать переговоры с Украиной по обмену пленных. Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Kurier.

Разговор длился около 45 минут.

"Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время. В-третьих, Путин заверил, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным, однако он также требует, чтобы этот доступ был предоставлен российским военнопленным в Украине", - цитирует Негаммера источник.

При этом не сообщается, говорилось ли с путином о достижении мира. Негаммер акцентировал внимание на том, что в ближайшее время процесс обмена пленными активизируется.

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В статье: война с Россией
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