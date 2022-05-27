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"Пальмовий пес". В Каннах наградили Патрона из ГСЧС - ФОТО

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Патрон стал звездой мировой кинохроники

"Пальмовий пес". В Каннах наградили Патрона из ГСЧС - ФОТО

instagram.com/patron_dsns

Новина українською

В Каннах особым отличием наградили пса Патрона, который служит в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

27 мая Патрону присудили премию Пальмовый пес – самую престижную кинонаграду, которую получают четырехлапые.

В ГСЧС говорят, что за последние месяцы Патрон действительно стал звездой мировой кинохроники, канское жюри единогласно присудило хвостатому пиротехнику "Пальмовый" статус.

Поскольку Патрон сейчас находится на службе и активно помогает специалистам ГСЧС с разминированием, его наградили дистанционно.

"Однако после победы – кто знает! – наш маленький герой и посетит мировую киностолицу, чтобы провести автограф-сессию для своих фанатов", – пишут в ГСЧС.

Патрон не первый из украинских питомцев, кто получает престижную награду. Ранее известного кота-блогера Степана наградили в Каннах самой престижной наградой среди блоггеров – World Influencers and Bloggers Awards.

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В статье: война с Россией
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