Украинские десантники на Харьковщине Перуном сбили вражеский вертолет Ка-52
Приземлили очередную птичку
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 мая, военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельной десантно-штурмовой бригада Вооруженные Силы Украины был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".
Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".
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Отмечается, что на боевом счету воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель!
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