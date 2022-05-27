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Украинские десантники на Харьковщине Перуном сбили вражеский вертолет Ка-52

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Приземлили очередную птичку

Украинские десантники на Харьковщине Перуном сбили вражеский вертолет Ка-52

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 27 мая, военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельной десантно-штурмовой бригада Вооруженные Силы Украины был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Читайте такжеЕще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Отмечается, что на боевом счету воинов ДШУ ВС Украины это уже 67 воздушная цель!

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В статье: война с Россией
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