Шольц выступил за отправку немецкого оружия непосредственно на фронт в Украину
Новый поворот в заявлениях канцлера Германии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Немецкий канцлер подчеркнул, что главе Кремля Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, вводятся жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.
"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - заявил Шольц, добавив, что это вызывает определенные политические и этические вопросы, которые нужно обсуждать.
Однако, как отметил немецкий лидер, Берлин решил помочь "жертвам этой захватнической войны", чтобы несправедливость не смогла одержать победу и чтобы "грубая сила не преобладала как средство политики".
Популярное сейчас
- Известному военкору Бутусову запретили посещать передовую
- Сексуальная причина. Вот почему Мбаппе отказал Реалу
- Украинский МиГ-29 в воздушном бою над Херсонщиной сбил Су-35 оккупантов
- Самолет, сбитый львовскими десантниками, мог пилотировать отставной российский генерал
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 23:08 Украинские Залужный, Зеленский и Мусаева вошли в список самых влиятельных людей года по версии Time
- 12:55 Украинские Шольц: путин не будет диктовать условия мира, президент рф ошибся по поводу решимости украинцев
- 08:44 Украинские Париж, Берлин и Рим давят на Украину, чтобы россия "сохранила лицо" - Politico