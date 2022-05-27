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Шольц выступил за отправку немецкого оружия непосредственно на фронт в Украину

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Новый поворот в заявлениях канцлера Германии

Шольц выступил за отправку немецкого оружия непосредственно на фронт в Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Немецкий канцлер подчеркнул, что главе Кремля Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, вводятся жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

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"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - заявил Шольц, добавив, что это вызывает определенные политические и этические вопросы, которые нужно обсуждать.

Однако, как отметил немецкий лидер, Берлин решил помочь "жертвам этой захватнической войны", чтобы несправедливость не смогла одержать победу и чтобы "грубая сила не преобладала как средство политики".

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
27.05.2022 в 22:53
Не похож тов Шольц на настоящего немца. Ни рыба ни мясо. Вот Борис Джонсон это Мужик!!!
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