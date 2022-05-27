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УПЦ МП полностью открестилась от москвы и готова к диалогу с Православной церковью Украины

Общие новости
(4 голосов)

Но достаточно ли этого?

УПЦ МП полностью открестилась от москвы и готова к диалогу с Православной церковью Украины

church.ua

UA-Футбол
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Собор Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от русской, сообщает издание Бабель со ссылкой на постановление Украинской православной церкви от 27.05.2022.

Также в постановлении говорится, что Собор УПЦ МП:

  • осуждает войну в Украине;
  • попросил Украину и россию продолжить мирные переговоры;
  • выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине;
  • выдвинул условия Православной церкви Украины для того, чтобы между ними состоялся диалог.

Условия УПЦ (МП) к ПЦУ:

  • прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви;
  • осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически является неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви;
  • решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.

Напомним, что УПЦ (МП) после вторжения россии в Украину подверглась давлению общественности, несмотря на то, что глава церкви патриарх Онуфрий осудил позицию кирилла и россии в целом. Священники УПЦ (МП) на протяжении войны неоднократно подпадали под гнев населения, а храмы московского патриархата подвергались вандализму. В то же время, стоит отметить, что среди священнослужителей УПЦ (МП) оказалось немало предателей Украины и прихвостней врага.

В Броварах и Конотопе московский патриархат был запрещен на законодательном уровне.

Добавим, что россияне в ходе полномасштабной войны с Украиной разрушают, в том числе, храмы московского патриархата.

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В статье: война с Россией
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Источник:
news.church.ua

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Комментарии (7)
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Пришта Литин (Київ)
27.05.2022 в 23:00
Пятая колонна кремБля в рясах должна исчезнуть нах с Украинской земли.
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
27.05.2022 в 22:23
І для чого ставити невиконувані умови?"припинити силові захоплення храмів". То у голові Онуфрія є такі захоплення. Якщо громада, яка будувала храм вирішила перейти до ПЦУ, то яке може бути захоплення? "Неповноцінна автокефалія" Знову не можуть відмовитися від своїх жупелів. І так із усіма вимогами.
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
27.05.2022 в 22:05
Не ожидал такого поворота. Если это так то очень хорошо. Просто они поняли что так потеряют всю паству.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.05.2022 в 21:55
Ну, посмотрим, но верится с трудом.
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.05.2022 в 21:37
Хринасє , ще й умови диктують ,отроки сталінського ( сатанинського) парханату ! Пагони не муляють , мічені ! ? Тільки свята інквізиція !
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+3
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
27.05.2022 в 22:49
Блін сорі, тикнув мінус випадково (на смартфоні чомусь складно попасти). Підтримую однозначно
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0
0
avatar
Zaragoza (Днепр)
27.05.2022 в 20:48
Не верю. Только запрет или переход под УП
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+7
0

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