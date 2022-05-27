УПЦ МП полностью открестилась от москвы и готова к диалогу с Православной церковью Украины

Собор Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от русской, сообщает издание Бабель со ссылкой на постановление Украинской православной церкви от 27.05.2022.

Также в постановлении говорится, что Собор УПЦ МП:

осуждает войну в Украине;

попросил Украину и россию продолжить мирные переговоры;

выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине;

выдвинул условия Православной церкви Украины для того, чтобы между ними состоялся диалог.

Условия УПЦ (МП) к ПЦУ:

прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви;

осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически является неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви;

решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.

Напомним, что УПЦ (МП) после вторжения россии в Украину подверглась давлению общественности, несмотря на то, что глава церкви патриарх Онуфрий осудил позицию кирилла и россии в целом. Священники УПЦ (МП) на протяжении войны неоднократно подпадали под гнев населения, а храмы московского патриархата подвергались вандализму. В то же время, стоит отметить, что среди священнослужителей УПЦ (МП) оказалось немало предателей Украины и прихвостней врага.

В Броварах и Конотопе московский патриархат был запрещен на законодательном уровне.

Добавим, что россияне в ходе полномасштабной войны с Украиной разрушают, в том числе, храмы московского патриархата.