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Кулеба анонсировал очередные поставки тяжелого вооружения из США

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(2 голосов)

Штаты остаются одним из главных союзников Украины

Кулеба анонсировал очередные поставки тяжелого вооружения из США

фото - U.S. Department of Defense (DoD)

Новина українською

Глава МИД Дмитрий Кулеба в телефонном режиме пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

После этого он заявил, что Украина вскоре получит еще больше мощного оружия от Соединенных Штатов.

Кулеба также заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.

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"Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России", – написал министр.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
27.05.2022 в 22:51
Дмитрий Кулеба наиболее подготовленный из всех наших министров и в такое время достойно справляется на своем Посту. Будущий Президент Украины!!!
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