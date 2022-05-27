Кулеба анонсировал очередные поставки тяжелого вооружения из США

Глава МИД Дмитрий Кулеба в телефонном режиме пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

После этого он заявил, что Украина вскоре получит еще больше мощного оружия от Соединенных Штатов.

Кулеба также заверил, что ценит личный вклад американского чиновника в дело постоянной поддержки Украины.

"Тяжелое вооружение в топе нашей повестки дня, и еще больше его движется по пути к нам. Украина и Соединенные Штаты совместно работают над восстановлением нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную блокаду России", – написал министр.