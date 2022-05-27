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Источник: Решение о нефтяном эмбарго против россии может быть принято в течение четырех дней

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Венгрия все еще против

Источник: Решение о нефтяном эмбарго против россии может быть принято в течение четырех дней

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Европейском союзе продолжается обсуждение нефтяного эмбарго против россии. Речь идет о запрете поставки российской нефти за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.

Издание Reuters цитирует одного из участников обсуждения. В сообщении говорится, что послы Евросоюза могут прийти к консенсусу по этому вопросу в воскресенье, после чего лидеры стран обсудят его на саммите 30-31 мая.

Отметим, что в повестке дня в целом стоит шестой пакет санкции, но его введение требует единогласной поддержки от всех 27-ми членов организации. Венгрия пока противится, не четкая позиция также у Кипра и Греции. Правительство Венгрии мотивирует свое решение тем, что экономика страны сильно зависит от российских энергоносителей. При условии того, что Венгрия не имеет выхода к морям, российские нефть и газ критически важны для экономики Венгрии.

В ЕС надеются, что удастся урегулировать вопросы с правительством Виктора Орбана.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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