Источник: Решение о нефтяном эмбарго против россии может быть принято в течение четырех дней

В Европейском союзе продолжается обсуждение нефтяного эмбарго против россии. Речь идет о запрете поставки российской нефти за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу.

Издание Reuters цитирует одного из участников обсуждения. В сообщении говорится, что послы Евросоюза могут прийти к консенсусу по этому вопросу в воскресенье, после чего лидеры стран обсудят его на саммите 30-31 мая.

Отметим, что в повестке дня в целом стоит шестой пакет санкции, но его введение требует единогласной поддержки от всех 27-ми членов организации. Венгрия пока противится, не четкая позиция также у Кипра и Греции. Правительство Венгрии мотивирует свое решение тем, что экономика страны сильно зависит от российских энергоносителей. При условии того, что Венгрия не имеет выхода к морям, российские нефть и газ критически важны для экономики Венгрии.

В ЕС надеются, что удастся урегулировать вопросы с правительством Виктора Орбана.