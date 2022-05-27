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Пентагон: США не планируют военное вмешательство для разблокирования портов Украины

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США продолжают выдерживать свою позицию

Пентагон: США не планируют военное вмешательство для разблокирования портов Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США не планируют военного вмешательства для разблокирования экспорта украинского зерна по Черному морю.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Украинская правда.

При этом он подчеркнул, что в мире обеспокоены продовольственным кризисом из-за блокады Россией украинских портов в Черном море.

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"Но президент (Байден – ред.) четко заявил, что американские военные не будут воевать в Украине. Это касается и неба над Украиной, и потенциального военно-морского конфликта с Россией", - отметил Кирби.

Спикер Пентагона напомнил, что некоторые европейские страны вызвались помочь с вывозом зерна по железной дороге.

"Международное сообщество осознает, как Путин превращает тему продовольствия в оружие", - добавил он.

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В статье: война с Россией
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