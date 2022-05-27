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В зоне ответственности ОГТ Восток за сутки уничтожено до шестидесяти россиян

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На востоке по прежнему сложно

В зоне ответственности ОГТ Восток за сутки уничтожено до шестидесяти россиян

facebook.com/GeneralStaff.ua

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки в своей зоне ответственности отразила несколько атак врага. В ходе боев наши защитники уничтожили:

  • личного состава – до 60;
  • БМП – 1;
  • ББМ – 1;
  • артиллерийских систем – 1;
  • АТТ – 2.

Ранее об актуальной информации с фронта доложил Генеральный штаб ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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