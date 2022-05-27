В зоне ответственности ОГТ Восток за сутки уничтожено до шестидесяти россиян
На востоке по прежнему сложно
facebook.com/GeneralStaff.ua
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки в своей зоне ответственности отразила несколько атак врага. В ходе боев наши защитники уничтожили:
- личного состава – до 60;
- БМП – 1;
- ББМ – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- АТТ – 2.
Ранее об актуальной информации с фронта доложил Генеральный штаб ВСУ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТГ Схід
Популярное сейчас
- Новый сезон УПЛ состоится на территории Украины - журналист
- Вест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще трех футболистов
- Ад на земле. ВИДЕО, как россияне бьют по украинцам фосфорными и термобарическими снарядами
- А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 00:06 Украинские Генштаб: Переправу через Северский Донец уничтожили американскими гаубицами М777
- 23:59 Украинские Зеленский: Текущее наступление россиян на Донбассе может сделать регион просто безлюдным
- 23:49 Украинские Гайдай: Тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Передвижение по трассе Лисичанск-Бахмут опасно, но не невозможно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet