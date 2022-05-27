В зоне ответственности ОГТ Восток за сутки уничтожено до шестидесяти россиян

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки в своей зоне ответственности отразила несколько атак врага. В ходе боев наши защитники уничтожили:

личного состава – до 60;

БМП – 1;

ББМ – 1;

артиллерийских систем – 1;

АТТ – 2.

Ранее об актуальной информации с фронта доложил Генеральный штаб ВСУ.