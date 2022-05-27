В зоне ООС защитники Украины отразили восемь атак врага. Уничтожено 5 танков, 10 единиц бронированной техники
Ни дня – без достижений
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Командование Операции объединенных сил отмечает, что сегодня, 27-го мая, оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточено фильтровальную насосную станцию. В результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.
Защитниками и защитницами Украины было отбито восемь атак врага. На пяти локациях все еще продолжаются бои.
В ходе боев воины ООС уничтожили:
- 5 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).
Также пресс-служба ООС отметила, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
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