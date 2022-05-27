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В зоне ООС защитники Украины отразили восемь атак врага. Уничтожено 5 танков, 10 единиц бронированной техники

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В зоне ООС защитники Украины отразили восемь атак врага. Уничтожено 5 танков, 10 единиц бронированной техники

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Командование Операции объединенных сил отмечает, что сегодня, 27-го мая, оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию ​​техобслуживания, обесточено фильтровальную насосную станцию. В результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.

Защитниками и защитницами Украины было отбито восемь атак врага. На пяти локациях все еще продолжаются бои.

В ходе боев воины ООС уничтожили:

  • 5 танков;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом).

Также пресс-служба ООС отметила, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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