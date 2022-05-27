Украина примет чемпионат Европы по карате 2026 года

Украина в 2026 примет чемпионат Европы по карате, говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта.

Решение о проведении континентального первенства в Украине было принято на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF), а соответствующую заявку Украина подала в ноябре 2021 года.

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Отмечается, что это первый случай, когда чемпионатов Европы состоится в Украине.