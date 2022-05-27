Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф
Слово "Проффесору"
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Бывший президент Украины, а ныне – беглец-изменник, обвиненный в предательстве государственных интересов, Виктор Янукович написал открытое письмо украинскому народу. Письмо обнародовал адвокат Януковича Юрий Кирасир.
В письме Янукович предостерегает украинцев от "посягательств" Польши:
"Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникнет угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан (орфография автора сохранена, - примечание).
Также "легитимный" призывает Украину к немедленным переговорам с россией. Переговоров с уважением:
"Я всегда считал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог. И здесь придется говорить правду. Потому что дальше жить в атмосфере лжи и лицемерия, ненависти – это тупик. За ним – катастрофа ", - отметил "Проффесор" .
Также в своем письме Янукович напомнил общественности, что он предупреждал Украину о последствиях, заверил, что его сместили с должности президента незаконно и многое другое.
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