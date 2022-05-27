Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф

россия оккупировала 20% страны , с 2014 раздает паспорта в Крыму и на Донбассе , а с 25 мая началась запись на выдачу в Херсонской и Запорожской областях, в которых ещё и с 1 июня заходят российский мобильный оператор. Но по мнению россии это норма вещей. Но боятся нужно поляков и Польшу , это они якобы захватят Украину... логика пздц. Это новая методичка у россии, они нас оккупировали, что бы не оккупировала Польша? Придумали новой повод для своей кровавой войны? Во всем виноват Запад , американцы , теперь ещё и поляки , только почему-то на оккупированных территориях висят триколоры, а не флаги США и Польши. Почему-то... Почему? это они ещё и сами пока не придумали