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Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф

Общие новости
(2 голосов)

Слово "Проффесору"

Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший президент Украины, а ныне – беглец-изменник, обвиненный в предательстве государственных интересов, Виктор Янукович написал открытое письмо украинскому народу. Письмо обнародовал адвокат Януковича Юрий Кирасир.

В письме Янукович предостерегает украинцев от "посягательств" Польши:

"Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникнет угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан (орфография автора сохранена, - примечание).

Также "легитимный" призывает Украину к немедленным переговорам с россией. Переговоров с уважением:

"Я всегда считал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы ни при каких обстоятельствах. Необходим глубокий диалог. И здесь придется говорить правду. Потому что дальше жить в атмосфере лжи и лицемерия, ненависти – это тупик. За ним – катастрофа ", - отметил "Проффесор" .

Также в своем письме Янукович напомнил общественности, что он предупреждал Украину о последствиях, заверил, что его сместили с должности президента незаконно и многое другое.

Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф - изображение 1

Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф - изображение 2

Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф - изображение 3

Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф - изображение 4Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф - изображение 5Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф - изображение 6
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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Київ)
27.05.2022 в 22:46
Ну блд тухлая зэковская недобитая мразь Янушеску. Твое иудино место на виселице. Трус ты, подонок и предатель.
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Динамист (Киев)
27.05.2022 в 22:45
Ми згодні до "глубокого диалога" коли рашка роздвине свою дупу що б ми його почали
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0
football_soccer (Украина)
27.05.2022 в 22:32
россия оккупировала 20% страны , с 2014 раздает паспорта в Крыму и на Донбассе , а с 25 мая началась запись на выдачу в Херсонской и Запорожской областях, в которых ещё и с 1 июня заходят российский мобильный оператор. Но по мнению россии это норма вещей. Но боятся нужно поляков и Польшу , это они якобы захватят Украину... логика пздц. Это новая методичка у россии, они нас оккупировали, что бы не оккупировала Польша? Придумали новой повод для своей кровавой войны? Во всем виноват Запад , американцы , теперь ещё и поляки , только почему-то на оккупированных территориях висят триколоры, а не флаги США и Польши. Почему-то... Почему? это они ещё и сами пока не придумали
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