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В РПЦ отреагировали на резонансные заявления УПЦ МП

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Говорят, что никаких официальных заявлений не получали

В РПЦ отреагировали на резонансные заявления УПЦ МП

фото из свободных источников

Новина українською

В Русской православной церкви заявили, что не получали обращений от УПЦ Московского патриархата и молятся о сохранении единства.

Об этом сообщил спикер РПЦ Владимир Легойда в Telegram.

"Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета.

Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития", - написал Легойда.

Легойда заявил, что УПЦ МП якобы испытывает давление "со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации".

"В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви", - добавил он.

Напомним, что Собор Украинской православной церкви Московского патриархата 27 мая заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом по вопросу войны России с Украиной. Кроме того, в решении Собора говорится, что УПЦ будет действовать как самостоятельная церковь.

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В статье: война с Россией
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