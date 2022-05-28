Минобороны: Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon и "пасочки" к ним
За крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие "кораблики"
фото из свободных источников
Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что
Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря вслед за крейсером "Москва" и другие российские корабли. Видеообращение предоставлено LIGA.net пресс-службой Минобороны.
Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в том числе Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.
"Но для нас сделано, скажем так, особенное уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования, и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.
По словам министра, помимо Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.
"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению поставок нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными пасочками. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.
По его словам, за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие "кораблики", потому "ждем".
Популярное сейчас
- СМИ: Ярославский охладел к футболу, за Металлист отвечает Красников
- Bild: В Литве прошел "тайный саммит" по устранению путина - названо три сценария
- СМИ: Кремль готовит новое наступление на Киев
- россияне снова накапливают войска и технику у границ Черниговской и Сумской областей
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО