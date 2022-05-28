Минобороны: Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon и "пасочки" к ним

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним.

Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря вслед за крейсером "Москва" и другие российские корабли. Видеообращение предоставлено LIGA.net пресс-службой Минобороны.

Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в том числе Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.

"Но для нас сделано, скажем так, особенное уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования, и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.

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По словам министра, помимо Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.

"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению поставок нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными пасочками. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.

По его словам, за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут и другие "кораблики", потому "ждем".