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Представитель УПЦ (МП): Мы отсоединились от РПЦ административно. Но сохранили духовное общение с москвой

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Представитель УПЦ (МП): Мы отсоединились от РПЦ административно. Но сохранили духовное общение с москвой

church.ua

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Сегодня, 27-го мая, Собор УПЦ (МП) принял решение о полной независимости своей структуры от москвы. Также, как указано на сайте религиозной организации, УПЦ (МП) готова к диалогу с ПЦУ.

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Издание "Украинская правда" обратилось за комментарием к представителю УПЦ (МП) и получило подтверждение того, что украинский филиал московского патриархата отделится от москвы административно, но продолжит духовное общение с агрессором.

"Кратко говоря, наша Церковь отсоединилась административно. Но мы сохранили духовное общение с москвой. Предлагали некоторые делегаты не поминать патриарха Кирилла, но это не поддержали. Мы поминаем его, чтобы Бог сделал его лучше. Наша Церковь даже врагов поминает.

Все решения базируются на Грамоте об автономии и самоуправлении, которую УПЦ вручил покойный патриарх Алексий ІІ в 1990-м году", – сказал представитель УПЦ (МП).

Напомним, что ранее на решение УПЦ (МП) отсоединиться от москвы отреагировала РПЦ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УП

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