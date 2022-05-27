Зеленский: Оккупанты сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии и резервов
Ситуация очень тяжелая
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затронул тему Донбасса – враг наступает там всеми силами, нанося разрушения нашей стране. Глава государства подчеркнул, что ВСУ дают отпор, но нужно больше оружия:
"Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Оккупанты сосредоточили максимум артиллерии и резервов. Там и ракетные удары, и авиация.
Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его".
Президент Украины провел насыщенный день на дипломатическом фронте. Обращался к политическому и экспертному сообществу Индонезии. Общался со студентами Стэнфордского университета. Говорил с премьер-министром Италии Марио Драги.
Кроме того, было совещание с Кабинетом Министров Украины.
Обо всем этом подробнее – в видеообращении Владимира Зеленского.
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