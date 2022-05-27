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Зеленский: Оккупанты сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии и резервов

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Ситуация очень тяжелая

Зеленский: Оккупанты сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии и резервов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затронул тему Донбасса – враг наступает там всеми силами, нанося разрушения нашей стране. Глава государства подчеркнул, что ВСУ дают отпор, но нужно больше оружия:

"Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Оккупанты сосредоточили максимум артиллерии и резервов. Там и ракетные удары, и авиация.

Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его".

Президент Украины провел насыщенный день на дипломатическом фронте. Обращался к политическому и экспертному сообществу Индонезии. Общался со студентами Стэнфордского университета. Говорил с премьер-министром Италии Марио Драги.

Кроме того, было совещание с Кабинетом Министров Украины.

Обо всем этом подробнее – в видеообращении Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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