Зеленский: Оккупанты сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии и резервов

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затронул тему Донбасса – враг наступает там всеми силами, нанося разрушения нашей стране. Глава государства подчеркнул, что ВСУ дают отпор, но нужно больше оружия:

"Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Оккупанты сосредоточили максимум артиллерии и резервов. Там и ракетные удары, и авиация. Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его".

Президент Украины провел насыщенный день на дипломатическом фронте. Обращался к политическому и экспертному сообществу Индонезии. Общался со студентами Стэнфордского университета. Говорил с премьер-министром Италии Марио Драги.

Кроме того, было совещание с Кабинетом Министров Украины.

Обо всем этом подробнее – в видеообращении Владимира Зеленского.