Клубы УПЛ готовы играть, Ярмоленко может остаться в Лондоне. Главные новости за 27 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27-е мая.

27-го мая в Доме Футбола прошел сбор представителей клубов УПЛ, а также верхушки украинского футбола. Обсуждали в основном будущий сезон УПЛ, в каком виде и где конкретно его стоит провести. Пока ответов на данные вопросы нет, но все же некоторые вещи прояснились. Все клубы проголосовали за то, что следующий сезон должен быть сыгран. 11 команд готовы играть в Украине, пять ("Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла") предлагают рассмотреть заграничный вариант. Также известно, что в следующем сезоне примут участие 16 команд. Вместо "Мариуполя" и "Десны", места которых сохраняются , попытаются показать себя в вышке "Металлист" и "Кривбасс". Ориентировочный старт нового сезона - август.

Английский "Вест Хэм" на своих официальных ресурсах объявил, что клуб покидают четыре футболиста: легенда Марк Нобл, защитник Райан Фредерикс, голкипер Дэвид Мартин и вингер Андрей Ярмоленко. Контракт украинца истек по окончании сезона и стороны не договорились о его продлении. Ярмоленко получил статус свободного агента, однако все еще может остаться в Лондоне. Турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что в сторону Андрея смотрит "Фулхэм" , который занял первое место в Чемпионшипе. Ранее лондонцы были в шаге от подписания Манора Соломона, который...

Который может стать одноклубником Артема Довбика. По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, в сторону вингера "Шахтера" смотрит "Торино". Соломон может стать заменой Йосипу Брекалу, который близок к уходу из клуба. Никаких деталей трансфера пока нет. Ранее в пятницу Соломон также сообщил, что вряд ли еще сыграет за "Шахтер". Похожую речь выдал и центрбек Марлон .

В эту пятницу было несколько новостей, которые связаны с будущим украинского таланта Михаила Мудрика. Вначале отечественный журналист Игорь Цыганык неожиданно заявил, что президент "Шахтера" больше не намерен продавать летом Мудрика , удержав того для еврокубков. Вскоре, другая новость пришла из Европы. Мануэль Вет передал, что светловолосый вингер прошел медосмотр для перехода в "Байер". Сделка пока не закрыта официально, однако "фармацевты" начинают готовить презентацию игрока. И слова Цыганыка их сильно удивили.

Ну и напоследок новость от УЕФА. В последнем официальном пресс-релизе организации сказано, что руководством было принято решение разводить клубы Украины и Белоруссии в ближайших еврокубков матчах. Причина, военный конфликт. А точнее, прямая помочь белорусской власти России во время вторжение в Украину. Интересно также, что все их команды и национальная сборная должны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Россию УЕФА наказали еще строже - полное отстранение от всех турниров под своей эгидой.