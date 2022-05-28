Русские могут окружить Севродонецк, но не возьмут его быстро, - ISW
Оккупантам не будет легко
Сергей Гайдай Facebook
Россияне плохо себя показали в операциях в городе, поэтому вряд ли смогут быстро продвигаться по Северодонецку. Об этом пишет американский Институт изучения войны
Отмечается, что враг продолжает наращивать позиции вокруг города, но не оцепил его. Российские силы, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни оцепить Северодонецк.
Вражеские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.
Как сообщается, российские силы продвигаются от Лимана в направлении как на юго-запад, чтобы поддержать свои силы в Изюме, так и на юго-восток на Северск. Вероятно, в ближайшие дни им будет сложно достичь любой цели.
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