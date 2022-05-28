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ОК Юг: Украинские военные во время контратак уничтожили шесть российских вертолетов

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Также пострадали и другие воздушные угрозы оккупантов

ОК Юг: Украинские военные во время контратак уничтожили шесть российских вертолетов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оперативное командование "Юг" опубликовало итоги работы украинских военных за минувшие сутки:

“На линии столкновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради своей обороны срывают плиты с дорог.

рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.

А между тем по нашим позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8.

Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, следует заметить, что атака сорвана.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной вражеские ракеты типа "воздух - воздух" самоликвидировались.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты.

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По результатам проведенных нами контратак, противник понес потери, которые составляют: 63 рашиста и 19 единиц вражеской техники, среди которых 3 современных танка Т-72, ​​5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов.

Шторм в Черном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но ракетные и десантные корабли продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах и неспособностью власти обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий Рроссии.

Силы обороны юга Украины выполняют задание по назначению”, - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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