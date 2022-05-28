ОК Юг: Украинские военные во время контратак уничтожили шесть российских вертолетов

Оперативное командование "Юг" опубликовало итоги работы украинских военных за минувшие сутки:

“На линии столкновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради своей обороны срывают плиты с дорог.

рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.

А между тем по нашим позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8.

Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, следует заметить, что атака сорвана.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной вражеские ракеты типа "воздух - воздух" самоликвидировались.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты.