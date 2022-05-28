Есть 30 тысяч убитых русских оккупантов! Генштаб обновил данные полномасштабной войны против россии
Слава ВСУ!
российские оккупанты, которые пришли с войной в Украину, "празднуют" юбилей. Количество убитых орков достигло планки в 30 тысяч, в том числе 250 из них погибло за последние сутки.
Кроме этого, за пятницу захватчики потеряли 32 единицы техники, а также украинскими военными была сбита одна крылатая ракета.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- танков ‒ 1330 (+8 за последние сутки) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед,
- РСЗО – 203 (+2) ед,
- средства ПВО – 93 ед,
- самолетов – 207 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,
- крылатые ракеты – 116 (+1),
- корабли/катера – 13 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 ед,
- специальная техника – 48.
Точный подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
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