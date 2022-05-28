Есть 30 тысяч убитых русских оккупантов! Генштаб обновил данные полномасштабной войны против россии

российские оккупанты, которые пришли с войной в Украину, "празднуют" юбилей. Количество убитых орков достигло планки в 30 тысяч, в том числе 250 из них погибло за последние сутки.

Кроме этого, за пятницу захватчики потеряли 32 единицы техники, а также украинскими военными была сбита одна крылатая ракета.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

танков ‒ 1330 (+8 за последние сутки) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед,

артиллерийских систем – 628 (+5) ед,

РСЗО – 203 (+2) ед,

средства ПВО – 93 ед,

самолетов – 207 (+1) ед,

вертолетов – 174 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503,

крылатые ракеты – 116 (+1),

корабли/катера – 13 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2226 ед,

специальная техника – 48.

Точный подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.