Россиян удалось поджать на ранее занятые позиции – Луганская ОВА
Россияне вынуждены отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Между Северодонецком и Лисичанском поврежден еще один мост, но проезд между городами сохраняется. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграме.
"Россиянам удалось поджать на ранее занятые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется.
У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждено 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.
Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.
В общей сложности, за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля", - сообщил Гайдай.
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