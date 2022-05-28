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Россиян удалось поджать на ранее занятые позиции – Луганская ОВА

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Россияне вынуждены отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки

Россиян удалось поджать на ранее занятые позиции – Луганская ОВА

Фото: t.me/luhanskaVTSA

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Между Северодонецком и Лисичанском поврежден еще один мост, но проезд между городами сохраняется. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграме.

"Россиянам удалось поджать на ранее занятые позиции, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском. Но проезд между городами сохраняется.

У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждено 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два.

В общей сложности, за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля", - сообщил Гайдай.

Ранее мы сообщали, что потери российских военных на войне в Украине достигли 30 тысяч убитыми личного состава.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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