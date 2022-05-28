Представитель ФИФА: Наша ассоциация и УЕФА продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине
Работают по запросам УАФ
Фото: twitter.com/fifamedia
Директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Маммадов рассказал о помощи международных футбольных сообществ Украины:
“На протяжении всего времени мы вместе с ФИФА, УЕФА и другими футбольными ассоциациями продолжаем гуманитарную помощь Украине. Еженедельно организуются видеоконференции, в которых принимают участие представители ФИФА, УАФ, УЕФА, где мы получаем запросы о гуманитарной помощи и продолжаем помогать”, - сказал Маммадов.
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Источник:Футбол 1/2/3
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