  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Представитель ФИФА: Наша ассоциация и УЕФА продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине
В тренде

Представитель ФИФА: Наша ассоциация и УЕФА продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине

Общие новости
(1 голосов)

Работают по запросам УАФ

Представитель ФИФА: Наша ассоциация и УЕФА продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

Директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Маммадов рассказал о помощи международных футбольных сообществ Украины:

“На протяжении всего времени мы вместе с ФИФА, УЕФА и другими футбольными ассоциациями продолжаем гуманитарную помощь Украине. Еженедельно организуются видеоконференции, в которых принимают участие представители ФИФА, УАФ, УЕФА, где мы получаем запросы о гуманитарной помощи и продолжаем помогать”, - сказал Маммадов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА ФИФА война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде