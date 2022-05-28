Представитель ФИФА: Наша ассоциация и УЕФА продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине

Директор ФИФА по европейским национальным ассоциациям Эльхан Маммадов рассказал о помощи международных футбольных сообществ Украины:

“На протяжении всего времени мы вместе с ФИФА, УЕФА и другими футбольными ассоциациями продолжаем гуманитарную помощь Украине. Еженедельно организуются видеоконференции, в которых принимают участие представители ФИФА, УАФ, УЕФА, где мы получаем запросы о гуманитарной помощи и продолжаем помогать”, - сказал Маммадов.