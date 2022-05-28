Пограничные общины Сумщины внесены в зону боевых действий. Ночью они снова были массово обстреляны

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире Эспрессо ТВ сообщил, что пограничные общины Сумщины после определенных процедур были внесены в зону боевых действий:

“Сегодня ночью происходили активные обстрелы, начиная с 0.00. Это были артиллерийские обстрелы по Шосткинскому району, по одной общине Конотопского района. Также произошел мощный взрыв в Путиловской общине, куда прилетела ракета и практически разрушенное сельхозпредприятие. Ночью также в Белопольскую общину попал снаряд из самоходной артиллерийской установки, так продолжается два месяца”, - сказал Живицкий.

Чиновник добавил, что ежедневно общины области подвергаются от трех до семи минометных или артиллерийских обстрелов. В частности, 37 прилетов было зафиксировано ночью с 27 на 28 мая.