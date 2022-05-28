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Русол: Легионеры не захотят играть в наших клубах, если УПЛ будет проводиться в Украине во время войны

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Функционер считает оптимальным решение о новом чемпионате в других странах.

Русол: Легионеры не захотят играть в наших клубах, если УПЛ будет проводиться в Украине во время войны

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Директор "Днепра-1" Андрей Русол поддержал идею проводить матчи следующего сезона чемпионата Украины за границей:

"Наши мотивы заключаются в том, что у нас большое количество легионеров. Я сомневаюсь, что они захотят играть в нашей команде. В стране, которая находится в состоянии войны. Это большой вопрос, вернутся ли они. Это сразу повлияет на уровень чемпионата, я уверен, что мы сделаем несколько шагов назад в плане качества УПЛ, если решим играть в Украине.

Но, в любом случае, мы примем решение лиги. Если скажут играть здесь, то мы будем подстраиваться под новую реальность, создавать команду из наших игроков и играть исключительно в Украине", – сказал Русол.

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В статье: Андрей Русол УПЛ война с Россией
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Источник:
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