Русол: Легионеры не захотят играть в наших клубах, если УПЛ будет проводиться в Украине во время войны
Функционер считает оптимальным решение о новом чемпионате в других странах.
scdnipro1.com.ua
Директор "Днепра-1" Андрей Русол поддержал идею проводить матчи следующего сезона чемпионата Украины за границей:
"Наши мотивы заключаются в том, что у нас большое количество легионеров. Я сомневаюсь, что они захотят играть в нашей команде. В стране, которая находится в состоянии войны. Это большой вопрос, вернутся ли они. Это сразу повлияет на уровень чемпионата, я уверен, что мы сделаем несколько шагов назад в плане качества УПЛ, если решим играть в Украине.
Но, в любом случае, мы примем решение лиги. Если скажут играть здесь, то мы будем подстраиваться под новую реальность, создавать команду из наших игроков и играть исключительно в Украине", – сказал Русол.
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