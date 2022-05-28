Гутцайт: Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов убытков на спортивных объектах

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ущерб, нанесенный обстрелами российской федерации:

“У нас пострадали 73 спортивных объекта, где полностью они разрушены, где есть повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов убытков, это на сегодняшний день стоят 73 объекта.

Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и в целом по спорту после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов.

Планов много, потому что необходимо сохранить спорт высших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособна на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028 и всех дальнейших”, - сказал Гутцайт.