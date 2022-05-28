Россияне обстреляли жилые кварталы в Николаеве

Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву. Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв", а также городской голова Александр Сенкевич.

Под обстрелы попали жилые кварталы в одном из районов города. По данным ГСЧС, в результате обстрела есть раненные. Больше информации обещают предоставить позже.

Добавим, что Николаев продолжает ежедневно страдать от артиллерийских ударов российских войск. Так, 25 мая оккупанты ночью обстреляли город "Смерчем".