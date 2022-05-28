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Россияне обстреляли жилые кварталы в Николаеве

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Россияне обстреляли жилые кварталы в Николаеве

Фото: Суспільне Миколаїв / Автор - Єлизавета Кротик

UA-Футбол
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Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву. Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв", а также городской голова Александр Сенкевич.

Под обстрелы попали жилые кварталы в одном из районов города. По данным ГСЧС, в результате обстрела есть раненные. Больше информации обещают предоставить позже.

Добавим, что Николаев продолжает ежедневно страдать от артиллерийских ударов российских войск. Так, 25 мая оккупанты ночью обстреляли город "Смерчем".

Ранее мы сообщали, что россияне запустили ракету "Циркон" вблизи Финляндии и Швеции.

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В статье: война с Россией
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