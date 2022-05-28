Оккупанты постоянно обстреливают Авдеевку, но ни одного метра не захватили, - глава ВГА

В Донецкой области российские захватчики постоянно обстреливают Авдеевку, но ни одного метра не захватили. Об этом заявил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Уже какую неделю подряд ситуация очень сложная в городе, продолжаются постоянные вражеские обстрелы… Если говорить по отношению к самому городу Авдеевке и так же промзоне, то ни одного метра квадратного или какого-то там, им не удалось захватить. Ничего им не удалось.

У захватчиков тактика очень проста и уже отработана: они применяют такую ​​же тактику, как по Мариуполю, как по Волноваху, сейчас – по Северодонецку, то есть они пытаются с левого и правого фланга город просто окружить. По определенным направлениям некоторые продвижения у них есть, но не глобальные, ВСУ держат и дают отпор.

Они, когда не могут в лобовую где-то прорвать линию обороны наших вооруженных сил, то действительно уничтожают просто гражданскую инфраструктуру, просто уничтожают дома.

Проезжая по городу я вчера поймал себя во мнении, что я не вижу ни одного целого здания в городе, разрушения очень серьезные, повреждения разного уровня", - сказал Барабаш.