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Зеленский – о переговорах с путиным: Все остальные люди в России – никто

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Поэтому нет смысла с ними вести диалог

Зеленский – о переговорах с путиным: Все остальные люди в России – никто

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS объяснил, почему хочет провести прямые переговоры только с путиным:

“Вопрос не в том, что я хочу с ним (путиным – ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться.

Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами.

Все эти люди – они никто, к сожалению”, - сказал Зеленский.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
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