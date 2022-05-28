Зеленский – о переговорах с путиным: Все остальные люди в России – никто
Поэтому нет смысла с ними вести диалог
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью нидерландскому изданию NOS объяснил, почему хочет провести прямые переговоры только с путиным:
“Вопрос не в том, что я хочу с ним (путиным – ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться.
Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами.
Все эти люди – они никто, к сожалению”, - сказал Зеленский.
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