  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Мариуполе оккупанты отменили летние каникулы и будут преподавать детям историю россии
В тренде

В Мариуполе оккупанты отменили летние каникулы и будут преподавать детям историю россии

Общие новости
(1 голосов)

россия пытается стереть из сознания детей украинскую идентичность

В Мариуполе оккупанты отменили летние каникулы и будут преподавать детям историю россии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации в оккупированном Мариуполе.

Оккупанты продлевают учебный год для украинских детей до 1 сентября.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Анрющенко, в оккупированном российскими войсками Мариуполе самопровозглашенные власти приняли решение лишить детей летних каникул и объявили о продолжении учебного процесса до осени.

В этот период планируют преподавать детям историю россии, математику, русский язык и литературу, чтобы поскорее пристроить детей под российские образовательные стандарты. Также оккупантами планируется открыть 9 школ в Мариуполе.

россия пытается стереть из сознания детей украинскую идентичность и навязать собственные видения мирового порядка. Вынуждая детей посещать школы, здания которых разрушились, не создав безопасных условий, оккупант ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2022 в 16:47
Діти ту "історію" на вулицях бачать...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде