В Мариуполе оккупанты отменили летние каникулы и будут преподавать детям историю россии
россия пытается стереть из сознания детей украинскую идентичность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации в оккупированном Мариуполе.
Оккупанты продлевают учебный год для украинских детей до 1 сентября.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Анрющенко, в оккупированном российскими войсками Мариуполе самопровозглашенные власти приняли решение лишить детей летних каникул и объявили о продолжении учебного процесса до осени.
В этот период планируют преподавать детям историю россии, математику, русский язык и литературу, чтобы поскорее пристроить детей под российские образовательные стандарты. Также оккупантами планируется открыть 9 школ в Мариуполе.
россия пытается стереть из сознания детей украинскую идентичность и навязать собственные видения мирового порядка. Вынуждая детей посещать школы, здания которых разрушились, не создав безопасных условий, оккупант ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.
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