Зеленский: США за год до войны предлагали эвакуировать людей и рыть окопы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не слишком верили в силу Украины и предлагали еще за год до российского вторжения эвакуировать людей и начать строить фортификационные сооружения.

Глава украинской державы подчеркнул, что такое решение могло бы уничтожить экономику Украины, а наши власти были готовы к войне.