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Зеленский: США за год до войны предлагали эвакуировать людей и рыть окопы

Общие новости
(2 голосов)

А если бы год назад оказали помощь вооружением...

Зеленский: США за год до войны предлагали эвакуировать людей и рыть окопы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не слишком верили в силу Украины и предлагали еще за год до российского вторжения эвакуировать людей и начать строить фортификационные сооружения.

Глава украинской державы подчеркнул, что такое решение могло бы уничтожить экономику Украины, а наши власти были готовы к войне.

"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияет на наше финансовое положение, бюджет и экономику... Мы поняли, что стоимость нашей валюты упадет, а деньги людей и компаний уйдут из страны. И я думаю, что были большие риски", – сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией
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Источник:
24 канал

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Комментарии (15)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.05.2022 в 19:10
Приятно, что в основной своей массе, футбольные фанатики адекватные люди.
Ответить
0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.05.2022 в 19:08
И в чем они были не правы?
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
28.05.2022 в 18:43
Поц ти зелений,от ти хто
Ответить
+3
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
28.05.2022 в 18:29
Так тебе виявляється попереджали ще рік тому, то чого ж ти чекав тоді? Chuj ci w oko за це.
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2022 в 18:55
Хтось моїм ніком підписався...
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.05.2022 в 18:20
Дебилам из чата как всегда виднее, как страной править.
Ответить
+1
-4
aleks68
28.05.2022 в 18:23
в зеркало посмотри убогий.побереги свой язык.не лижи так усердно
Ответить
+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
28.05.2022 в 19:09
Алекс, придурка кусок, ты только в чате и сидишь. Хоть что-то для страны полезное сделал?
0
0
Матч Футболович
28.05.2022 в 18:17
когда для 73% населения "какая разница", "война продолжается только потому что это нужно Порошенко", "достаточно просто перестать стрелять", "договориться где-то по-середине" - это не вызывает диссонанса, а только щенячий визг и восторг с наклейкой +1 на лбу... какие вопросы, он выполнял инфантильные запросы толпы - вместо ракет - дороги с откатами, вместо реальных новостей, что впереди опасность и война - не парьтесь, идите на шашлыки а я на вертолётике в Карпаты на ДР кореша... а потом пришла реальность, и оказалось не до шашлыков и не в Порохе дело и разница большая и перестать стрелять не получится, если хочешь жить... и резко все прозрели... только где языки этих клоунов недалёких?!? Как оказалось Армiя, вiра i мова только и имеет значение. Эх, к сожалению это тупых не образует, квадратные глаза и неприятие своей тупизны. Янеэтавахател... бараны блд, тьфу
Ответить
+3
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
28.05.2022 в 18:11
Свою семью вывез, знакомым и друзьям так же дал добро на эвакуацию с середины февраля
Ответить
+6
0
avatar
Zaragoza (Днепр)
28.05.2022 в 17:57
Вместо этого строили дороги и враждебно относились к своей же армии
Ответить
+6
0
football_soccer (Украина)
28.05.2022 в 17:53
ну спасибо вам , что сохранили " курс валюты" , который на самом деле нифига не сохранился в обмен на жителей Юга Украины, где защиты вообще никакой не было, никаких окопов, никаких сооружений, тупо ничего. Спасибо вам , от юга, от души.Как жить дальше мы не знаем в этой оккупации, но главное , что вы про курс доллара переживали. Это важнее людей
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+8
0
aleks68
28.05.2022 в 17:43
а что вы как президент сделали для обороны страны за год до нападения помойки?строили дороги?ездили на шашлыки?призывали садить деревья?устраивали сборища своей зелёной голоты?кому был нужен "день единства"16 февраля 2022г?как быть с "нужно понять друг друга", "посмотреть друг друг в глаза" и "какая разница"?почему прессовали волонтёров и добровольцев?кто дал указание шить дела на военных?главное отомстить порошенко? и т.д. и т.п. ещё много неприятных вопросов.читайте ниже
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+7
0
avatar
armik (Киев)
28.05.2022 в 17:39
А ті, козел безрогий, приказал разминировать перешеек и остановить ракетную программу.
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+11
-2
Vantala (Kharkiv)
28.05.2022 в 17:42
Вибачаюсь, промазав. Хотів плюсанути.
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+2
-2

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