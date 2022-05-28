Зеленский: США за год до войны предлагали эвакуировать людей и рыть окопы
А если бы год назад оказали помощь вооружением...
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не слишком верили в силу Украины и предлагали еще за год до российского вторжения эвакуировать людей и начать строить фортификационные сооружения.
Глава украинской державы подчеркнул, что такое решение могло бы уничтожить экономику Украины, а наши власти были готовы к войне.
"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияет на наше финансовое положение, бюджет и экономику... Мы поняли, что стоимость нашей валюты упадет, а деньги людей и компаний уйдут из страны. И я думаю, что были большие риски", – сказал Зеленский.
Популярное сейчас
- Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США
- Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- Клубы УПЛ готовы играть, Ярмоленко может остаться в Лондоне. Главные новости за 27 мая
- россияне снова накапливают войска и технику у границ Черниговской и Сумской областей
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 09:11 Украинские Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- 00:05 Украинские Минобороны: Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon и "пасочки" к ним
- 23:48 Украинские Пентагон рассказал, за счет каких факторов Россия продвигаются на Донбассе