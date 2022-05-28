россия уничтожила 73 объекта спортивной инфраструктуры Украины

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил об ущербе, который нанесли российские оккупанты спортивной инфраструктуре Украины.

"У нас пострадали 73 спортивных объекта, где-то полностью они разрушены, есть какие-то повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов убытков, столько сейчас стоят 73 объекта.

Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и спорта после войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов.

Планов много, потому что необходимо сохранить спорт наивысших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособна на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028 и всех последующих", - сказал Гутцайт.