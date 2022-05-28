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Джонсон: Мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику для ВСУ

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Также британский премьер заявил о работе над возобновлением экспорта зерна

Джонсон: Мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику для ВСУ

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Премьер Великобритании Борис Джонсон сегодня провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам разговора Джонсон заявил о дополнительной военной помощи Украины, а также интенсивной работе над поиском путей возобновления экспорта зерна из украинских портов.

"Я сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня утром, что мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь Вооруженным силам Украины защищать свою страну, и мы интенсивно работаем над поиском путей возобновления экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса", - написал Борис Джонсон.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский
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Источник:
Twitter Boris Johnson

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