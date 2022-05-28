Джонсон: Мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику для ВСУ
Также британский премьер заявил о работе над возобновлением экспорта зерна
Премьер Великобритании Борис Джонсон сегодня провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогам разговора Джонсон заявил о дополнительной военной помощи Украины, а также интенсивной работе над поиском путей возобновления экспорта зерна из украинских портов.
"Я сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня утром, что мы вместе с Украиной надолго. Мы продолжим предоставлять технику, чтобы помочь Вооруженным силам Украины защищать свою страну, и мы интенсивно работаем над поиском путей возобновления экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса", - написал Борис Джонсон.
Популярное сейчас
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- россия устроила стрельбу вблизи Финляндии и Швеции
- Порошенко пытался пересечь границу Украины и Польши. На Рава-Русской его не пропустили
- "Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО