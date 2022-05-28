Байден отменил пошлину, установленную Трампом, на украинскую сталь
Сроком на один год
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины. Срок действия – один год. Речь по пошлине в 25% на украинскую сталь, которую ввел в 2018 году прошлый американский президент Дональд Трамп.
"В свете дискуссий по безопасности и значительному нарушению способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай.
Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на 1 год", – говорится в сообщении на сайте "Белого дома"
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