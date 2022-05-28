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"Можно потопить весь Черноморский флот рф". Спикер Одесской ОВА оценил масштабы помощи от партнеров Украины

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Относительно ракетных вооружений

"Можно потопить весь Черноморский флот рф". Спикер Одесской ОВА оценил масштабы помощи от партнеров Украины

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук оценил количество американских крылатых ракет, переданных Украине партнерами.

"Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ рф. Почему бы нет?", - сказал Братчук.

Добавим, что ракеты передали Украине Нидерланды и Великобритания, а наземные пусковые установки к ним – Дания. Ранее министр обороны Украины Резников сказал, что оружие будет передано службе береговой обороны Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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