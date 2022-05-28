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NaVi исключила из состава по CS:GO российского игрока

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Кирилл "BoombI4"Михайлов покинул ростер "рожденных побеждать"

NaVi исключила из состава по CS:GO российского игрока

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Украинская киберспортивная организация Natus Vincere обьявила об изменении активного ростера команды по CS:GO.

В частности, "рожденные побеждать" после завершения PGL Major Antwerp исключили из состава российского игрока Кирилла "BoombI4"Михайлова.

"Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры.

Благодарим BoombI4 за три года в NAVI: его самоотдачу и вклад в победу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 и других крупных чемпионатах", - сообщается в заявлении NaVi.

Состав на следующий турнир BLAST Premier: Spring Finals будет сообщен позже.

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В статье: война с Россией Natus Vincere
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Источник:
navi.gg

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