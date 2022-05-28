США передаст Украине реактивные системы залпового огня большой дальности

Газета Верховной Рады "Голос Украины" со ссылкой на американское издание The New York Times сообщает, что Белый дом принял решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня большой дальности.

Ожидается, что о передаче данного вооружения будет объявлено на следующей неделе.

Пакет оружия будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые имеют гораздо больший радиус поражения, чем установки, которые сейчас есть в ВСУ.

Хотя официальной информации о том, какие именно типы ракет предоставят США, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.

К тому же, есть информация, что Соединенные Штаты Америки планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.