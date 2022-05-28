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США передаст Украине реактивные системы залпового огня большой дальности

Общие новости
(1 голосов)

Скорее всего, о передаче будет объявлено на следующей неделе

США передаст Украине реактивные системы залпового огня большой дальности

Новина українською

Газета Верховной Рады "Голос Украины" со ссылкой на американское издание The New York Times сообщает, что Белый дом принял решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня большой дальности.

Ожидается, что о передаче данного вооружения будет объявлено на следующей неделе.

Пакет оружия будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые имеют гораздо больший радиус поражения, чем установки, которые сейчас есть в ВСУ.

Хотя официальной информации о том, какие именно типы ракет предоставят США, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.

К тому же, есть информация, что Соединенные Штаты Америки планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
Голос України

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Комментарии (3)
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Oлeкcин (Н.)
28.05.2022 в 22:32
От би до моста кримського дотягнутись!
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+1
0
MaximSK (Киев)
28.05.2022 в 21:59
Их нужно как можно больше, это может помочь обороне Донбасса
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0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
28.05.2022 в 21:30
Добре слово "передаст"!
Ответить
0
-1

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