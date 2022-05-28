США передаст Украине реактивные системы залпового огня большой дальности
Скорее всего, о передаче будет объявлено на следующей неделе
Газета Верховной Рады "Голос Украины" со ссылкой на американское издание The New York Times сообщает, что Белый дом принял решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня большой дальности.
Ожидается, что о передаче данного вооружения будет объявлено на следующей неделе.
Пакет оружия будет включать в себя мобильные ракетные установки, которые имеют гораздо больший радиус поражения, чем установки, которые сейчас есть в ВСУ.
Хотя официальной информации о том, какие именно типы ракет предоставят США, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.
К тому же, есть информация, что Соединенные Штаты Америки планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS.
Популярное сейчас
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- ВИДЕО, как украинские артиллеристы массово обстреляли позиции российских военных на Запорожье
- россия устроила стрельбу вблизи Финляндии и Швеции
- "Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Новости по теме
- 18:39 Украинские Китай и рф провели военные учения в Восточной Азии во время визита в регион Байдена
- 23:08 Украинские Залужный, Зеленский и Мусаева вошли в список самых влиятельных людей года по версии Time
- 12:33 Украинские Байден ответил на вопрос о том, будет ли США применять военную силу в случае нападения Китая на Тайвань