До 33-х россиян ликвидировано за сутки в зоне ответственности ОТГ Восток
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки отразила несколько атак врага в своей зоне ответственности.
В ходе боев был уничтожен один вражеский танк, 5 АТТ и до 33 единиц личного состава.
Напомним, что ранее суточный отчет обнародовала пресс-служба командования ООС.
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Источник:ОТГ Схід
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