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До 33-х россиян ликвидировано за сутки в зоне ответственности ОТГ Восток

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До 33-х россиян ликвидировано за сутки в зоне ответственности ОТГ Восток

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки отразила несколько атак врага в своей зоне ответственности.

В ходе боев был уничтожен один вражеский танк, 5 АТТ и до 33 единиц личного состава.

Напомним, что ранее суточный отчет обнародовала пресс-служба командования ООС.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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