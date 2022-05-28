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"Переговоры ведет отдельная "делегация" по линии фронта". Михаил Подоляк высмеял очередную ложь россиян

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Нельзя говорить, пребывая под давлением

"Переговоры ведет отдельная "делегация" по линии фронта". Михаил Подоляк высмеял очередную ложь россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере отреагировал на заявления россиян о том, что Украина отказывается от переговоров.

"Украина отказывается от переговоров", – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и уведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта", – написал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что он готов говорить с путиным. Но для этого россия должна вывести свои войска из территории Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Михайло Подоляк

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