"Переговоры ведет отдельная "делегация" по линии фронта". Михаил Подоляк высмеял очередную ложь россиян

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере отреагировал на заявления россиян о том, что Украина отказывается от переговоров.

"Украина отказывается от переговоров", – снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и уведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта", – написал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что он готов говорить с путиным. Но для этого россия должна вывести свои войска из территории Украины.