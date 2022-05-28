Зеленский: Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой
Без этого не победить
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что на Донбассе, в зоне боевых действий, сейчас крайне сложная ситуация.
"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и Харьковщине, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя. Ключевые направления борьбы на фронте – это, как и раньше, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление. Наша оборона держится. Благодарен всем, кто выдерживает это давление оккупантов", - сказал глава государства.
Изменить ситуацию на фронте может поставка оружия, которая не прекращается, но, с другой стороны, которая не отвечает тем темпам, которых бы нам хотелось:
"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это, прежде всего, поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупантов технологически и ударной силой. Ожидаю от партнеров хороших новостей уже на следующей неделе".
Немало надежд возложено на Заседание Европейского Совета, которое состоится в начале следующей недели. Зеленский сказал:
"Заседание Европейского Совета состоится 30-31 мая. Буду говорить о терроре, который стал на сегодняшний день фактически единственной формой действий рф по отношению к Европе: на земле в Украине, на энергетическом рынке всей Европы, на продовольственном рынке в глобальном масштабе".
Глава государства говорил и о других аспектах дипломатического фронта. Цель – подчеркнуть, какой террор совершает россия.
Пример Зеленский привел четкий:
"В результате российского обстрела Николаева сегодня погиб один человек, семеро ранены, двое – в тяжелом состоянии. Снаряды ударили по жилому району, в двадцати метрах от детского сада".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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