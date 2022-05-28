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Кривой Рог потерпел ракетного удара. Пострадала промзона

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Малая Родина президента Украины

Кривой Рог потерпел ракетного удара. Пострадала промзона

UA-Футбол
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Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, сообщил, что сегодня, 28-го мая, россияне ударили по городу ракетами.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", – написал Вилкул.

Далее уточнил:

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей".

Добавим, что Глава Луганской ОВА заявил, что Северодонецк находится под украинским флагом

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В статье: война с Россией
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