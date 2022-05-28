Кривой Рог потерпел ракетного удара. Пострадала промзона
Малая Родина президента Украины
Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, сообщил, что сегодня, 28-го мая, россияне ударили по городу ракетами.
"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", – написал Вилкул.
Далее уточнил:
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей".
Добавим, что Глава Луганской ОВА заявил, что Северодонецк находится под украинским флагом
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Источник:Олександр Вілкул
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