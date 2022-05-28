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Мэр Мариуполя: Всплеск дизентерии и чумы в городе ожидается уже летом

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100 тысяч жителей закрыты в городе

Мэр Мариуполя: Всплеск дизентерии и чумы в городе ожидается уже летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о ситуации в трагическом городе.

"Россияне уничтожили за время оккупации около 22 тычяч мариупольцев - больше нежели фашисты за два года (прим. - во времена второй мировой войны). Нет еды, практически нет воды, всплеск дизентерии, чумы и других инфекционных заболеваний ожидается уже летом", - сказал Бойченко.

Также глава города сообщил, что россияне фактически держат около 100 тысяч мариупольцев плену и не выпускают из города.

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В статье: война с Россией Вадим Бойченко
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