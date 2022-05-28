Мэр Мариуполя: Всплеск дизентерии и чумы в городе ожидается уже летом

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о ситуации в трагическом городе.

"Россияне уничтожили за время оккупации около 22 тычяч мариупольцев - больше нежели фашисты за два года (прим. - во времена второй мировой войны). Нет еды, практически нет воды, всплеск дизентерии, чумы и других инфекционных заболеваний ожидается уже летом", - сказал Бойченко.