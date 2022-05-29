  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Триумф Реала, еще один претендент на Довбика, решение Конте. Главные новости за 28 мая
В тренде

Триумф Реала, еще один претендент на Довбика, решение Конте. Главные новости за 28 мая

Общие новости
(2 голосов)

А также трансферные планы Ромы и МЮ

Триумф Реала, еще один претендент на Довбика, решение Конте. Главные новости за 28 мая

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 28 мая

Реал выиграл Лигу Чемпионов

Во-первых, финал Лиги Чемпионов не начался в запланированное время – из-за пробок и организационных проблем большая часть болельщиков "Ливерпуля" не успели занять свои места. В результате игру перенесли на 36 минут. Во-вторых, английская команда владела большим преимуществом, но все попытки Салаха, Мане и компании пробить Тибо Куртуа потерпели неудачу. Бельгиец в этом финале продемонстрировал невероятную игру (как и вообще в течение сезона). В-третьих, "Реалу" понадобился один шанс (или даже ошибка соперника), чтобы забить свой гол. На 59-й минуте Вальверде прострелил, а Жуниор Винисиус, воспользовавшись не умением защищаться Александера-Арнольда, забил в пустые ворота. И хотя у "Ливерпуля" еще было почти 40 минут, забить в ответ ему так и не удалось. "Реал", обыграв в плей-офф ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити", одолел и "Ливерпуль" и уже в 14-й раз выиграл Кубок чемпионов.

Появился еще один претендент на Довбика

По информации итальянских СМИ, "Болонья" готова навязать конкуренцию "Торино" в борьбе за форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Ранее сообщалось, что туринцам придется заплатить за игрока 12-15 млн. евро. При этом они уже якобы согласовали детали контракта. В случае перехода в "Болонью" Довбику придется конкурировать с австрийцем Марко Арнаутовичем.

Тоттенхэму удалось договориться с Конте

Антонио возглавил лондонский клуб посреди сезона и ему удалось завершить чемпионат в зоне Лиги Чемпионов. Но итальянец постоянно заявлял, что для того чтобы он остался с командой, ему нужно усиление. Как утверждают авторитетные источники, Конте получил гарантии от спортивного директора шпор Паратичи о покупке шести новых игроков. Это убедило его в серьезности намерений клуба, а сам тренер стремится в следующем сезоне выиграть АПЛ.

Рома может подписать звезду Юве, но и рискует потерять игрока

Как известно, летом свободным агентом становится аргентинец Пауло Дибала. Сначала сообщалось об интересе "Интера" к нему. Но теперь известно, что звездного исполнителя очень хочет подписать Рома. Владелец клуба Дин Фридкин готов платить Дибале 7 млн. евро в год. Впрочем, Пауло еще сомневается и ожидает, какое предложение ему сделает "Интер". Между тем "Рома" может и потерять одного из важных игроков – по информации СМИ "Милан" нацелился на Николо Дзаньоло. Вопрос, хватит ли на него денег, ведь только по версии Transfermarkt, он стоит 33 млн евро.

МЮ ищет вариант усиления центра поля

После провала в сезоне 2021/22 (шестое место в АПЛ) в "Манчестер Юнайтед" ломают головы над тем, как усилить центр поля. Приоритетный вариант – Нголо Канте из Челси. У него через год истекает контракт, что облегчает задачу купить опорника. С другой стороны, Томас Тухель крайне не желает расставаться со своим ключевым игроком. Среди других вариантов усиления – Деклан Райс из "Вест Хэма" и Фрэнки Де Йонг из "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
29.05.2022 в 09:47
Какой финал ЛЧ?!БРАВО КОМАНДАМ,ОНИ ДОСТОЙНЫ ДРУГ ДРУГА!Куртуа,конечно,красава,столько "потянуть?!Только от Салаха!Считаю,что после Льва Яшина,он второй и достоин "Золотого мяча!".Думаю,что видя этот матч с Небес,был бы доволен игрой Куртуа!!!Он "вытянул"матч и победу"Реала!".Говорят,что голкипер пол команды,но вчера это было больше!!!В Испании нужно поставить ему памятник,или на Родине!!!Браво-ТИБО!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде