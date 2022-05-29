Триумф Реала, еще один претендент на Довбика, решение Конте. Главные новости за 28 мая
А также трансферные планы Ромы и МЮ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 28 мая
Реал выиграл Лигу Чемпионов
Во-первых, финал Лиги Чемпионов не начался в запланированное время – из-за пробок и организационных проблем большая часть болельщиков "Ливерпуля" не успели занять свои места. В результате игру перенесли на 36 минут. Во-вторых, английская команда владела большим преимуществом, но все попытки Салаха, Мане и компании пробить Тибо Куртуа потерпели неудачу. Бельгиец в этом финале продемонстрировал невероятную игру (как и вообще в течение сезона). В-третьих, "Реалу" понадобился один шанс (или даже ошибка соперника), чтобы забить свой гол. На 59-й минуте Вальверде прострелил, а Жуниор Винисиус, воспользовавшись не умением защищаться Александера-Арнольда, забил в пустые ворота. И хотя у "Ливерпуля" еще было почти 40 минут, забить в ответ ему так и не удалось. "Реал", обыграв в плей-офф ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити", одолел и "Ливерпуль" и уже в 14-й раз выиграл Кубок чемпионов.
Появился еще один претендент на Довбика
По информации итальянских СМИ, "Болонья" готова навязать конкуренцию "Торино" в борьбе за форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Ранее сообщалось, что туринцам придется заплатить за игрока 12-15 млн. евро. При этом они уже якобы согласовали детали контракта. В случае перехода в "Болонью" Довбику придется конкурировать с австрийцем Марко Арнаутовичем.
Тоттенхэму удалось договориться с Конте
Антонио возглавил лондонский клуб посреди сезона и ему удалось завершить чемпионат в зоне Лиги Чемпионов. Но итальянец постоянно заявлял, что для того чтобы он остался с командой, ему нужно усиление. Как утверждают авторитетные источники, Конте получил гарантии от спортивного директора шпор Паратичи о покупке шести новых игроков. Это убедило его в серьезности намерений клуба, а сам тренер стремится в следующем сезоне выиграть АПЛ.
Рома может подписать звезду Юве, но и рискует потерять игрока
Как известно, летом свободным агентом становится аргентинец Пауло Дибала. Сначала сообщалось об интересе "Интера" к нему. Но теперь известно, что звездного исполнителя очень хочет подписать Рома. Владелец клуба Дин Фридкин готов платить Дибале 7 млн. евро в год. Впрочем, Пауло еще сомневается и ожидает, какое предложение ему сделает "Интер". Между тем "Рома" может и потерять одного из важных игроков – по информации СМИ "Милан" нацелился на Николо Дзаньоло. Вопрос, хватит ли на него денег, ведь только по версии Transfermarkt, он стоит 33 млн евро.
МЮ ищет вариант усиления центра поля
После провала в сезоне 2021/22 (шестое место в АПЛ) в "Манчестер Юнайтед" ломают головы над тем, как усилить центр поля. Приоритетный вариант – Нголо Канте из Челси. У него через год истекает контракт, что облегчает задачу купить опорника. С другой стороны, Томас Тухель крайне не желает расставаться со своим ключевым игроком. Среди других вариантов усиления – Деклан Райс из "Вест Хэма" и Фрэнки Де Йонг из "Барселоны".
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