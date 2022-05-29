Триумф Реала, еще один претендент на Довбика, решение Конте. Главные новости за 28 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 28 мая

Во-первых, финал Лиги Чемпионов не начался в запланированное время – из-за пробок и организационных проблем большая часть болельщиков "Ливерпуля" не успели занять свои места. В результате игру перенесли на 36 минут. Во-вторых, английская команда владела большим преимуществом, но все попытки Салаха, Мане и компании пробить Тибо Куртуа потерпели неудачу. Бельгиец в этом финале продемонстрировал невероятную игру (как и вообще в течение сезона). В-третьих, "Реалу" понадобился один шанс (или даже ошибка соперника), чтобы забить свой гол. На 59-й минуте Вальверде прострелил, а Жуниор Винисиус, воспользовавшись не умением защищаться Александера-Арнольда, забил в пустые ворота. И хотя у "Ливерпуля" еще было почти 40 минут, забить в ответ ему так и не удалось. "Реал", обыграв в плей-офф ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити", одолел и "Ливерпуль" и уже в 14-й раз выиграл Кубок чемпионов.

По информации итальянских СМИ, "Болонья" готова навязать конкуренцию "Торино" в борьбе за форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Ранее сообщалось, что туринцам придется заплатить за игрока 12-15 млн. евро. При этом они уже якобы согласовали детали контракта. В случае перехода в "Болонью" Довбику придется конкурировать с австрийцем Марко Арнаутовичем.

Антонио возглавил лондонский клуб посреди сезона и ему удалось завершить чемпионат в зоне Лиги Чемпионов. Но итальянец постоянно заявлял, что для того чтобы он остался с командой, ему нужно усиление. Как утверждают авторитетные источники, Конте получил гарантии от спортивного директора шпор Паратичи о покупке шести новых игроков. Это убедило его в серьезности намерений клуба, а сам тренер стремится в следующем сезоне выиграть АПЛ.

Как известно, летом свободным агентом становится аргентинец Пауло Дибала. Сначала сообщалось об интересе "Интера" к нему. Но теперь известно, что звездного исполнителя очень хочет подписать Рома. Владелец клуба Дин Фридкин готов платить Дибале 7 млн. евро в год. Впрочем, Пауло еще сомневается и ожидает, какое предложение ему сделает "Интер". Между тем "Рома" может и потерять одного из важных игроков – по информации СМИ "Милан" нацелился на Николо Дзаньоло. Вопрос, хватит ли на него денег, ведь только по версии Transfermarkt, он стоит 33 млн евро.

После провала в сезоне 2021/22 (шестое место в АПЛ) в "Манчестер Юнайтед" ломают головы над тем, как усилить центр поля. Приоритетный вариант – Нголо Канте из Челси. У него через год истекает контракт, что облегчает задачу купить опорника. С другой стороны, Томас Тухель крайне не желает расставаться со своим ключевым игроком. Среди других вариантов усиления – Деклан Райс из "Вест Хэма" и Фрэнки Де Йонг из "Барселоны".