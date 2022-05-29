ВСУ контратакуют в Херсонской области, россияне понесли потери - Генштаб

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ за воскресенье, 29 мая, сообщается, что украинские подразделения вели наступательные действия на Южнобужском направлении.

Как следствие, россияне понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка (к северу от Херсона). Враг принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет перекидывания резервов на угрожающие направления, говорится в сводке.

В то же время российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.