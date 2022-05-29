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В оккупированном Крыму не принимают в больницы гражданских, чтобы лечить больше военных

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Русские сами выбирают, кто должен жить

В оккупированном Крыму не принимают в больницы гражданских, чтобы лечить больше военных

Getty Images/Global Images Ukraine

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В оккупированном Крыму рашисты прекращают принимать гражданское население в больницах, чтобы освободить места для раненых российских орков

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты продолжают нести потери на фронте, в том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности оказания медицинской помощи.

Также на аннексированном РФ полуострове интенсивно проводится сбор донорской крови.

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В статье: Крым война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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