В оккупированном Крыму не принимают в больницы гражданских, чтобы лечить больше военных

В оккупированном Крыму рашисты прекращают принимать гражданское население в больницах, чтобы освободить места для раненых российских орков

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты продолжают нести потери на фронте, в том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности оказания медицинской помощи.

Также на аннексированном РФ полуострове интенсивно проводится сбор донорской крови.