Плюс 150 мертвых россиян. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
Почти четыре десятка единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 29 мая.
За субботу Украинская Армия уничтожила еще 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф уже составляют 30150 (+150) человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3270 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 631 (+3) ед,
- РСЗО - 203 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+0) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
- крылатые ракеты – 116 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,
- специальная техника – 48 (+0).
Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян 28 мая наблюдались на Бахмутском направлении.
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can (Торонто, Львов)
29.05.2022 в 09:36
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