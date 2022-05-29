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Плюс 150 мертвых россиян. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

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(1 голосов)

Почти четыре десятка единиц техники

Плюс 150 мертвых россиян. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 29 мая.

За субботу Украинская Армия уничтожила еще 150 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф уже составляют 30150 (+150) человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3270 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 631 (+3) ед,
  • РСЗО - 203 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
  • крылатые ракеты – 116 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14) ед,
  • специальная техника – 48 (+0).

Как отмечает Генштаб, самые большие потери россиян 28 мая наблюдались на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
29.05.2022 в 09:36
Довбайте ту скалу, нехай нi жар нi холод не спинять вас!
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